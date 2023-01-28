Пятый сезон «Очень странных дел» начнут снимать в мае

Съемки финального, пятого, сезона драмы «Очень странные дела» стартуют в мае. Об этом заявил Ноа Шнапп — исполнитель роли Уилла Байерса в сериале, пишет Collider.
По данным издания, Шнапп проводил прямой эфир в одной из своих соцсетей. Подписчик спросил, не помешает ли его учеба съемкам сериала, на что актер ответил, что об этом не стоит переживать, так как он оканчивает школу в мае и тогда же начинается производство пятого сезона.
Авторы сериала братья Мэтт и Росс Даффер ранее рассказывали, что сценарий пятого сезона «Очень странных дел» будет содержать идеи, придуманные командой сценаристов еще для второй главы.
«Успех первого сезона шокировал нас, тогда мы поняли, что нам нужно строить большой мир, история которого будет продолжаться. Это означало, что во время подготовки ко второму сезону комната сценаристов должна быть заполнена досками с идеями. Но этих оказалось в пять или даже десять раз больше, чем нужно. Поэтому некоторые из тех идей мы реализуем в пятом сезоне», — заявлял Росс Даффер.
В ноябре братья Дафферы пообещали, что пятый сезон станет кульминацией шоу. По их словам, в финале будут объединены основные темы других сезонов. В частности, настроение летнего блокбастера с кучей монстров из третьего и элементы психологического триллера из четвертого.
Росс Даффер сказал, что «с точки зрения масштаба» финальные эпизоды будут очень насыщенными. Планируется окончательно раскрыть характер каждого героя. Возможно, появятся новые действующие лица, но режиссеры «парализованы страхом» все испортить.