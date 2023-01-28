Пятый сезон «Очень странных дел» начнут снимать в мае

«Успех первого сезона шокировал нас, тогда мы поняли, что нам нужно строить большой мир, история которого будет продолжаться. Это означало, что во время подготовки ко второму сезону комната сценаристов должна быть заполнена досками с идеями. Но этих оказалось в пять или даже десять раз больше, чем нужно. Поэтому некоторые из тех идей мы реализуем в пятом сезоне», — заявлял Росс Даффер.