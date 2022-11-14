Создатели «Очень странных дел»: в финальном пятом сезоне будет много экшена и, возможно, новые герои

Создатели сериала «Очень странные дела» — братья Мэтт и Росс Даффер — пообещали, что пятый, финальный, сезон шоу станет кульминацией, в которой будут собраны ключевые моменты из всех сезонов. Об этом режиссеры сообщили в шоу HBO FYC, пишет Variety.
По словам Росса Даффера, третий сезон, например, — это летний блокбастер с кучей монстров, четвертый — психологический триллер. В финальном сезоне мы снова все это увидим, однако в основном повествование будет вестись в духе первого.
Режиссер также пообещал, что «с точки зрения масштаба» финальные эпизоды будут очень насыщенными. Еще один упор делается на персонажи: цель создателей пятого сезона — окончательно раскрыть характер каждого героя.
Что касается новых персонажей, у братьев Даффер пока нет точного решения. Они хотели бы добавить действующие лица, но «парализованы страхом» все испортить.
«Всякий раз, когда мы представляем нового героя, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования. Часто мы думаем: „Ну нам нужен персонаж здесь, чтобы эта сюжетная линия действительно работала“. Но каждый раз, когда мы это делаем, мы нервничаем, потому что у нас уже есть отличный актерский состав и персонажи. Каждый раз, когда мы разрабатываем нового героя, мы отнимаем время у одного из других актеров. Поэтому мы просто очень, очень осторожны с тем, кого представляем», — заявлял ранее Мэтт Даффер.