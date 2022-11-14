Создатели «Очень странных дел»: в финальном пятом сезоне будет много экшена и, возможно, новые герои

«Всякий раз, когда мы представляем нового героя, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования. Часто мы думаем: „Ну нам нужен персонаж здесь, чтобы эта сюжетная линия действительно работала“. Но каждый раз, когда мы это делаем, мы нервничаем, потому что у нас уже есть отличный актерский состав и персонажи. Каждый раз, когда мы разрабатываем нового героя, мы отнимаем время у одного из других актеров. Поэтому мы просто очень, очень осторожны с тем, кого представляем», — заявлял ранее Мэтт Даффер.