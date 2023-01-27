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Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. Причиной назвали дискредитацию ВС РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:42

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США и Федерального бюро расследований, следует из данных регулятора на сайте. Причины блокировки не указаны, отметил ТАСС.

РКН ограничил доступ к сайтам www.cia.gov и www.fbi.gov. В ведомстве пояснили РБК, что материалы на этих сайтах были направлены «на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», распространяли «недостоверную общественно значимую» и «дискредитирующую Вооруженные силы» информацию.

Ранее в России заблокировали доступ к сайту Госдепартамента США ShareAmerica, а также порталам USA.one и Germania.one.

В ноябре 2022 года ЦРУ поделилось планами по сотрудничеству с гражданами России, которые не поддерживают действия российских властей на территории Украины. Поиск россиян происходит «по всему миру», говорил директор ведомства по операциям Дэвид Марлоу.

В середине июля Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появилась статья «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», по которой грозит до восьми лет лишения свободы.

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теги
ЦРУРоскомнадзорФБРВерховный судГосдеп США
люди
Владимир ПутинДэвид Марлоу
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