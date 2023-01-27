Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. Причиной назвали дискредитацию ВС РФ

В середине июля Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появилась статья «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», по которой грозит до восьми лет лишения свободы.