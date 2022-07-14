Путин подписал больше 100 новых законов. Рассказываем о самых главных из них

Сегодня, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал больше 100 законов, одобренных ранее Госдумой и Советом Федерации. Вот 14 самых главных из них.

Об иноагентах Согласно закону, иноагентами можно признать тех, кто получает иностранную поддержку или находится под «иностранным влиянием». Для получения статуса по второму критерию не обязательно получать деньги из‑за рубежа. Новый закон предусматривает формирование единого списка иностранных агентов на замену нескольких. Попавшим в него запрещено получать государственные деньги для реализации творческих задумок, преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях, просвещать детей и другое. Подробнее о законе мы писали здесь.

Об ужесточении наказания за пытки Закон предусматривает до 12 лет лишения свободы за пытки, совершенные в том числе представителями власти. Если преступление повлекло смерть по неосторожности — до 15 лет. Под пыткой будет пониматься «любое действие либо бездействие, которым какому‑либо лицу умышленно причиняется сильная боль, физические или нравственные страдания, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания, наказать за совершенные действия или за действия, в совершении которых он или третье лицо подозревается, запугать или принудить». Подробнее о законе мы писали здесь.

О спецмерах в экономике Во время проведения военных операций за рубежом власти смогут вводить спецмеры в экономике, которые приостановят действие некоторых норм Трудового кодекса. Для выполнения оборонзаказов в компаниях смогут привлекать к работе сотрудников в выходные и праздники, переносить отпуска, ставить две смены подряд.

О приостановке работы СМИ за публикацию фейков Теперь власти могут приостановить работу СМИ за публикацию:

— фейков о Российской армии или ее дискредитацию;

— материалов с явным неуважением к обществу и государству;

— призывов к участию в несанкционированных акциях;

— ложной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан или может повлечь массовые нарушения общественного порядка. Закон также позволит приостанавливать деятельность иностранных медиа в России, прекращать их лицензии на вещание и лишать зарубежных журналистов аккредитации. Подробнее об этом мы писали здесь.

Об оборотных штрафах IT-компаниям за отказ от «приземления» За неисполнение закона «о приземлении» IT-организациям грозит штраф от 1/15 до 1/10 годовой выручки за первое нарушение и от 1/10 до 1/5 — за повторное. При этом в первом случае минимальная сумма штрафа составит 6 млн рублей, а во втором — 10 млн.

О приравнивании перехода на сторону противника к госизмене Переход на сторону противника в условиях военных действий наказывается сроком до 20 лет лишения свободы. Как госизмену также смогут квалифицировать «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России».

О наказании за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне За несанкционированный выезд из России гражданам, допущенным к гостайне, грозит до 7 лет тюрьмы. Такой же срок светит и за незаконную пересылку за пределы страны носителей с данными, содержащими гостайну.

О создании банка данных экстремистских материалов В базу будут вноситься копии решений суда о признании информации экстремистской, а также сами материалы с ней. В нее также будут включать данные сотрудников, участников, руководителей и других причастных к работе экстремистских организаций. Подробнее о законе мы писали здесь.

О присвоении гражданским лицам, участвующим в спецоперации, статуса ветерана Согласно закону, гражданские лица, «обеспечивающие выполнение задач» в ходе российской спецоперации на территории Украины с 24 февраля, получат статус ветеранов боевых действий. Речь идет о ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Им будут оказывать социальную поддержку: давать путевки в санатории, преимущество при покупке садовых участков и возможность выйти в отпуск в удобное время. Подробнее о законе мы писали здесь.

Об ужесточении наказания за вождение без прав Если водителя без прав повторно поймают за управлением авто, ему грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей или до 200 часов принудительных работ. А если после двух административных штрафов водитель без прав сядет за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также выедет на встречную полосу или превысит скорость, ему будет грозить до 2 лет тюрьмы.

О штрафах за выброс мусора из автомобилей За выброс мусора из машин, мотоциклов и прицепов гражданам будут выписывать штрафы от 10 до 15 тыс. рублей, ИП — от 20 до 30 тысяч рублей, юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

О создании российского магазина мобильных приложений Закон предусматривает создание отечественного аналога App Store. Такой магазин в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

О праве регионов вводить нормы выгула и содержания животных Власти субъектов смогут ограничивать места выгула домашних животных на территориях школ, больниц и других социальных учреждений. Региональные власти также смогут запрещать самовыгул домашних животных.