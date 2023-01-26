Генпрокуратура признала «Медузу»* нежелательной организацией

Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации Medusa Project (интернет-издание «Медуза»*) нежелательной в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) „Medusa Project“ („Проект Медуза“), Латвийская Республика», — заявили в Генпрокуратуре.
Ведомство считает, что деятельность «Медузы» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Согласно законодательству, «Медуза» отныне не может открывать структурные подразделения, проводить денежные операции, распространять информационные материалы, создавать юридические лица и реализовывать программы в России.
За участие в деятельности нежелательных организаций гражданам РФ, иностранцам, проживающим в стране и юрлицам может грозить административная или уголовная ответственность. В частности, запрещено распространять материалы организации и финансировать ее.
В июле 2021 года бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин просил генпрокурора Игоря Краснова признать «Медузу» нежелательной организацией из‑за фейков о спецоперации и действиях Вооруженных сил РФ. Он заявил, что издание «под прикрытием идеологии пацифизма» совершает «действия по подрыву доверия граждан к законной деятельности государственных органов».
«Идет провокация, направленная на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих, что негативно сказывается на обороноспособности страны», — сказал тогда Евгений Пригожин.
*«Медуза» внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана нежелательной организацией.