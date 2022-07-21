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Бизнесмен Евгений Пригожин попросил признать издание «Медуза»* нежелательной организацией

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:08

Российский бизнесмено Евгений Пригожин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать издание «Медуза»* нежелательной организацией. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению Пригожина, на сайте издания содержится «не соответствующая действительности информация о ходе специальной военной операции на Украине», а также «заведомо ложная информация об исполнении Вооруженными силами РФ своих полномочий за пределами территории РФ».

У предпринимателя возникли претензии к материалам с аналитикой течения военной спецоперации на территории Украины и прогнозами на ее дальнейшее развитие. По его словам, СМИ «под прикрытием идеологии пацифизма» совершает «действия по подрыву доверия граждан к законной деятельности государственных органов».

«Идет провокация, направленная на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих, что негативно сказывается на обороноспособности страны», — отметил Пригожин.

Признание «Медузы»* нежелательной организацией, как заявил бизнесмен, «станет превентивной мерой, направленной на предотвращение дальнейшего участия российских граждан в предоставлении информации, денежного финансирования, составления фейковых новостей и любого иного участия в деятельности данного недружественного СМИ».

*«Медуза» признана Минюстом РФ средством массовой информации, осуществляющим функцию иностранного агента.

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