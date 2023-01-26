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Исходный код части проектов «Яндекса» выложили в сеть. Компания подтвердила утечку

Денис Ламехов
Сегодня в 12:36

Исходный код части сервисов «Яндекса» оказался выложен в сеть — общий объем архивов составляет более 44,7 Гб, сообщает ИТ-ресурс «Хабр».

Среди прочего архивы содержат части кода «Яндекс Карт», «Алисы», «Такси», «Почты», «Диска» и «Маркета». Близкий к «Яндексу» источник сообщил ТАСС, что данные попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.

Пресс-служба компании подтвердила факт публикации кода. Там заявили:

«Никакого взлома „Яндекса“ не было. Служба безопасности „Яндекса“ обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах „Яндекса“.

Репозиторий — это один из инструментов для разработки внутри большинства компаний, который доступен их разработчикам. Репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Мы проводим внутреннее расследование».

1 марта 2022 года в свободном доступе появилась база с информацией о клиентах «Яндекс Еды». Так, были опубликованы телефоны пользователей и информация об их заказах — данные были привязаны к адресам доставки.

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