Исходный код части проектов «Яндекса» выложили в сеть. Компания подтвердила утечку

«Никакого взлома „Яндекса“ не было. Служба безопасности „Яндекса“ обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах „Яндекса“.

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Репозиторий — это один из инструментов для разработки внутри большинства компаний, который доступен их разработчикам. Репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Мы проводим внутреннее расследование».