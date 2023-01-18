Реклама
Новости

Fall Out Boy анонсировали первый за 5 лет альбом и выпустили клип «Love from the Other Side»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:18

Американская группа Fall Out Boy анонсировала первый за 5 лет студийный альбом «So Much (for) Stardust». Музыканты также опубликовали клип на сингл «Love From the Other Side».

В ролике Пит Венц в образе старика рассказывает внучке сказку перед сном. Он говорит, что в далеком городке Winnetkaland живет группа Fall Out Boy, и все, о чем она мечтает, — отправиться за его пределы. Однако мэр городка ненавидит ее творчество и посылает музыкантов в совсем иное, зловещее путешествие.

«Love from the Other Side» — это первый официальный сингл FOB за более чем три года. Он войдет в грядущую пластинку «So Much (for) Stardust», которая станет продолжением «Mania». Ее релиз состоится 24 марта.

«Мы хотели сделать запись с любовью, обдуманно и терпеливо — как будто кто‑то приготовил вам изысканное блюдо. Я не очень гордый парень, но этой пластинкой я очень горжусь», — рассказал Патрик Стамп.

расскажите друзьям
люди
Патрик Стамп
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»