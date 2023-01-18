Fall Out Boy анонсировали первый за 5 лет альбом и выпустили клип «Love from the Other Side»

Американская группа Fall Out Boy анонсировала первый за 5 лет студийный альбом «So Much (for) Stardust». Музыканты также опубликовали клип на сингл «Love From the Other Side».
В ролике Пит Венц в образе старика рассказывает внучке сказку перед сном. Он говорит, что в далеком городке Winnetkaland живет группа Fall Out Boy, и все, о чем она мечтает, — отправиться за его пределы. Однако мэр городка ненавидит ее творчество и посылает музыкантов в совсем иное, зловещее путешествие.
«Love from the Other Side» — это первый официальный сингл FOB за более чем три года. Он войдет в грядущую пластинку «So Much (for) Stardust», которая станет продолжением «Mania». Ее релиз состоится 24 марта.
«Мы хотели сделать запись с любовью, обдуманно и терпеливо — как будто кто‑то приготовил вам изысканное блюдо. Я не очень гордый парень, но этой пластинкой я очень горжусь», — рассказал Патрик Стамп.