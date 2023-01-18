Fall Out Boy анонсировали первый за 5 лет альбом и выпустили клип «Love from the Other Side»

В ролике Пит Венц в образе старика рассказывает внучке сказку перед сном. Он говорит, что в далеком городке Winnetkaland живет группа Fall Out Boy, и все, о чем она мечтает, — отправиться за его пределы. Однако мэр городка ненавидит ее творчество и посылает музыкантов в совсем иное, зловещее путешествие.