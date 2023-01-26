Facebook* и Instagram* восстановят аккаунты Трампа

Meta* восстановит аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook* и Instagram* «в ближайшие недели» после двухлетней блокировки. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на президента компании по глобальным вопросам Ника Клегга.
«Мы всегда считали, что американцы должны иметь возможность слушать людей, которые хотят возглавить страну. Мы не хотим стоять на пути к этому», — сказал он.
По его словам, компании потребуется время, чтобы разблокировать аккаунты Трампа, так как технические специалисты разрабатывают новые функции, необходимые для предотвращения правонарушений в будущем.
В Meta заметили, что блокировка экс-президента США — чрезвычайное решение, принятое при чрезвычайных обстоятельствах. По словам Клегга, в компании осознают, что решение вернуть аккаунты Трампа вызовет жесткую критику.
Facebook, Twitter и другие соцсети заблокировали бывшего президента США вскоре после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Соцсети объяснили свое решение опасением дальнейших подстрекательств к насилию.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.