Австралия поддержала создание спецтрибунала для России за действия на Украине

Власти Австралии поддержали создание специального трибунала, который должен будет оценить действия России в ходе военной операции на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС.
Министр иностранных дел страны Пенни Вонг заявила, что таким образом Австралия вновь выражает поддержку Украине. Канберра также оказывает помощь Киеву в Международном уголовном суде в Гааге и Международном суде ООН, добавила она.
«Австралия присоединилась к ключевой группе стран-партнеров, в которую также вошли Франция и Великобритания, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности за незаконное вторжение на Украину», — пояснила политик.
Европарламент 19 января принял резолюцию о создании трибунала по событиям на Украине. Документ поддержали 472 парламентария, против были 19 человек, еще 33 воздержались от голосования.
Члены Европарламента считают, что трибунал «должен обладать юрисдикцией для расследования в отношении не только Владимира Путина и российского руководства, но также Александра Лукашенко и его соратников в Белоруссии». Создание трибунала, по мнению депутатов, пошлет четкий сигнал как международному сообществу, так и российскому народу.
По замыслу европарламентариев, трибунал должен заполнить «вакуум в международном правосудии» и дополнить деятельность Международного уголовного суда в Гааге. Последний пока не может расследовать действия России на Украине, поскольку ни Москва, ни Киев не ратифицировали основополагающий документ этого суда — Римский статут.
Создать трибунал предложила в конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что Россия «должна заплатить» за «агрессию против суверенного государства».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет считать легитимным создание подобного трибунала. Он добавил, что российские следователи «ежедневно и фактически ежечасно» фиксируют «преступления киевского режима».