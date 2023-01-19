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Европарламент проголосовал за создание трибунала для российских властей

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

Европарламент принял резолюцию о создании трибунала для военного и политического руководства России за боевые действия на Украине. Об этом говорится на сайте законодательного органа ЕС.

За принятие документа проголосовали 472 европарламентария, против — 19, еще 33 воздержались. Резолюции Европарламента — это рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей, они не носят обязательный к исполнению характер.

Члены Европарламента считают, что трибунал «должен обладать юрисдикцией для расследования в отношении не только Владимира Путина и российского руководства, но также Александра Лукашенко и его соратников в Белоруссии». Создание трибунала, по мнению депутатов, пошлет четкий сигнал как международному сообществу, так и российскому народу.

По замыслу европарламентариев, трибунал должен заполнить «вакуум в международном правосудии» и дополнить деятельность Международного уголовного суда в Гааге. Последний пока не может расследовать действия России на Украине, поскольку ни Москва, ни Киев не ратифицировали основополагающий документ этого суда — Римский статут.

Создать трибунал предложила в конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что Россия «должна заплатить» за «агрессию против суверенного государства».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет считать легитимным создание подобного трибунала. Он добавил, что российские следователи «ежедневно и фактически ежечасно» фиксируют «преступления киевского режима».

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Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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