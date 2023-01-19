Европарламент проголосовал за создание трибунала для российских властей

Члены Европарламента считают, что трибунал «должен обладать юрисдикцией для расследования в отношении не только Владимира Путина и российского руководства, но также Александра Лукашенко и его соратников в Белоруссии». Создание трибунала, по мнению депутатов, пошлет четкий сигнал как международному сообществу, так и российскому народу.