Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минюст подал иск к правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа», следует из информации в базе Мосгорсуда. В категории дела говорится, что оно касается ликвидации местных общественных объединений.
Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева пояснила, что речь идет о ликвидации самой Московской Хельсинкской группы. «Формальным признаком» для этого назвали то, что организация региональная, но участвовала в мероприятиях в других регионах.
«Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких‑то судах в других субъектах, но опять же они считают, что это в рамках партнерских каких‑то отношений, то есть они поддержать там кого‑то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта», — отметила Меркачева.
Московская Хельсинкская группа — старейшая негосударственная правозащитная организация в России. Она основана в 1976 году с целью содействия выполнению Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.
Одним из соучредителей группы была Людмила Алексеева, которая стала ее председателем в 1996 году и возглавляла организацию до своей смерти в 2018-м. В 2012 году МХГ отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.