Режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации» назвал 10 недооцененных фильмов, которые он любит

Ари Астер, режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации», назвал 10 его любимых, но недооцененных картин разных жанров и эпох. Как и ожидалось, в топе Астера есть фильмы ужасов, но также он оказался любителем романтических комедий, экспериментальных фильмов и фэнтези. Список приводит Collider.
- «Лестница в небо» (1946 год). Романтическое фэнтези режиссеров Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера
- «В пасти безумия» (1994). Фильм ужасов Джона Карпентера
- «Сказки Гофмана» (1951). Мюзикл, снятый Майклом Пауэллом и Эмериком Прессбургером
- «Цвет граната» (1968). Артхаусная кинопритча советского режиссера Сергея Параджанова
- «Спасти зеленую планету!» (2003). Комедийный фантастический боевик от южнокорейца Чан Чжун Хвана
- «Я знаю, куда я иду!» (1945). Романтическая комедия Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера
- «Осатаневшая» (2010). Южнокорейский хоррор, снятый Чан Чхоль Су
- «Современный роман» (1981). Романтическая комедия Альберта Брукса
- «Непокоренный» (1956). Драма от бенгальского режиссера Сатьяджита Рая
- «Жизнь О’Хару, куртизанки» (1952). Драма, снятая японцем Кэндзи Мидзогути