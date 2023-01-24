Режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации» назвал 10 недооцененных фильмов, которые он любит

Ари Астер, режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации», назвал 10 его любимых, но недооцененных картин разных жанров и эпох. Как и ожидалось, в топе Астера есть фильмы ужасов, но также он оказался любителем романтических комедий, экспериментальных фильмов и фэнтези. Список приводит Collider.