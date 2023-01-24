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Режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации» назвал 10 недооцененных фильмов, которые он любит

Семён Гудошников
Сегодня в 17:14

Ари Астер, режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации», назвал 10 его любимых, но недооцененных картин разных жанров и эпох. Как и ожидалось, в топе Астера есть фильмы ужасов, но также он оказался любителем романтических комедий, экспериментальных фильмов и фэнтези. Список приводит Collider.

  • «Лестница в небо» (1946 год). Романтическое фэнтези режиссеров Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера
  • «В пасти безумия» (1994). Фильм ужасов Джона Карпентера
  • «Сказки Гофмана» (1951). Мюзикл, снятый Майклом Пауэллом и Эмериком Прессбургером
  • «Цвет граната» (1968). Артхаусная кинопритча советского режиссера Сергея Параджанова
  • «Спасти зеленую планету!» (2003). Комедийный фантастический боевик от южнокорейца Чан Чжун Хвана
  • «Я знаю, куда я иду!» (1945). Романтическая комедия Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера
  • «Осатаневшая» (2010). Южнокорейский хоррор, снятый Чан Чхоль Су
  • «Современный роман» (1981). Романтическая комедия Альберта Брукса
  • «Непокоренный» (1956). Драма от бенгальского режиссера Сатьяджита Рая
  • «Жизнь О’Хару, куртизанки» (1952). Драма, снятая японцем Кэндзи Мидзогути
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