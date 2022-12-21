Уэс Андерсон, Гильермо дель Торо и еще 18 режиссеров рассказали о своих любимых фильмах года

Variety попросило 20 режиссеров назвать свои любимые фильмы 2022 года и написать короткое эссе о них. Гильермо дель Торо выбрал «Элвиса» База Лурмана, сравнив его с захватывающим концертом, Уэс Андерсон восхитился «Белым шумом» Ноя Баумбаха, а Томас Винтерберг признался, что был ошеломлен ролью пауз в «Добром медбрате» Тобиаса Линдхольма. Мы публикуем полный список картин с выдержками из эссе.
«Роскошный. Завораживающий. Движущийся. Три слова определяют этот фильм. Эдвард Бергер создал смелую новую адаптацию романа Эриха Марии Ремарка „На западном фронте без перемен“. Мужественную, поскольку работа Ремарка уже стала классикой в версии Льюиса Майлстоуна 1930 года, которую я имела большое удовольствие видеть десять лет назад в Королевском Альберт-Холле в сопровождении Лондонского симфонического оркестра. Столь возвышенной была эта картина, что я и представить себе не могла, что когда‑нибудь захочу увидеть другую версию».
Лулу Ванг
«Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
«Этот фильм — как любовное письмо Мексике, так и экзистенциальная поэма для тех, кто живет в диаспоре. Он показывает фрагментацию жизни, вызванную разными языками, разными временными рамками, разными реальностями. Это неизбежный распад, который приходит вместе с интеграцией. Это моя мать прерывает меня посреди дневной рутины — когда я завтракаю или, быть может, собираюсь на встречу — чтобы поговорить со мной о Культурной революции».
Джадд Апатоу
«Фабельманы» Стивена Спилберга
«„Фабельманы“ — фильм, созданный специально для меня. Он основан на жизни Стивена Спилберга и показывает, как он стал величайшим режиссером нашего времени. Будучи „ребенком развода“, я почувствовал глубокую связь с этой историей о семье, изо всех сил пытающейся сохранить единство, и о том, как травмы распадающегося брака влияют на молодого человека, который наращивает творческие мускулы, чтобы справиться с болью».
Лора Пойтрас
«Без медведей» Джафара Панахи
«Смотреть „Без медведей“ — значит испытывать своего рода кинематографическое головокружение: известный режиссер отправляется в сельскую деревню, чтобы снять художественный фильм о влюбленных, сбегающих из страны. Возможно, он снимает молодую пару в деревне, бросающую вызов властям, а возможно, пытается сбежать и сам».
Клер Дени
«Солнце мое» Шарлотты Уэллс
«С первых кадров нас завораживает смена точек зрения режиссера, обмен взглядами между отцом и дочерью. Режиссерский стиль вызывает зыбкие, робкие ощущения любви, которые они испытывают друг к другу, усиленные тем, что их время истекает: время их отпуска, время, которое они делят на солнце, у моря, без матери. Хрупкое время отмерено хрупкому отцу».
Томас Винтерберг
«Добрый медбрат» Тобиаса Линдхольма
«Однажды композитор сказал мне, что ноты служат паузам. Там, где одна нота ждет другую и наступает тишина, развиваются жизнь и истории. Трио Тобайаса Линдхольма, Джессики Честейн и Эдди Редмэйна ошеломило меня фильмом „Добрый медбрат“. Мастерски они культивируют эти самые паузы и напряжение, которое у людей вызывает недосказанность».
Александр Пэйн
«Время Армагеддона» Джеймса Грея
«Фильмы Джеймса Грея, особенно ранние, в немалой степени успешны потому, что они пропитаны элементами его памяти — памяти о юности в Нью-Йорке, русско-еврейским духом его семьи и общины, даже памяти о фильмах 1970-х годов, которые его вдохновили. Теперь он прямо из памяти выкопал поворотный момент в своем детском опыте, и получившийся фильм — пронзительный, смешной, ужасающий, эмоциональный (но совсем не сентиментальный), подлинный, удивительный — занимает место рядом с лучшими и самыми честными картинами о взрослении».
Эдгар Райт
«Треугольник печали» Рубена Эстлунда
«Фильм, которому есть что сказать о неприличном разрыве в доходах, но также остроумное развлечение, прекрасно исполненное и срежиссированное, создающее впечатление театральности от начала и до конца. Важно отметить: хорошее кино тоже может быть веселым. Вдохновленная такими мастерами, как Бунюэль и Годар (я также почувствовал легкое влияние Линдси Андерсон), эта сатира о классовой борьбе взрывает экраны».
Кэти Янь
«Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта
«„Все и везде, все сразу“ нарушает все правила. Тем не менее Дэны настолько хорошо владеют своим мастерством, что не просто справились с задачей, но расширили мое представление о том, каким может и должен быть фильм. Это КИНО!!! со всеми заглавными буквами и восклицательными знаками».
Одри Диван
«Сент-Омер» Элис Диоп
«Элис Диоп изящно и радикально ставит под сомнение нашу способность судить. Еще до начала суда все обвиняют главную героиню, Лоуренс Коли — чудесно интерпретированную Гуслаги Малангой — эту образованную чернокожую женщину, подозреваемую в детоубийстве, заранее выставленную виновной. Наш взгляд не нейтрален, наш взгляд — плод нашей истории, нашего образования, он также несет в себе тяжелые, молчаливо укоренившиеся предрассудки».
Лина Данэм
«Ее правда» Марии Шрадер
«Шредер погружает нас в пространство между словами и действиями, где прошлые травмы и нынешние социальные структуры смешиваются, создавая шаблон для внутренней жизни. Вот почему она стала идеальным режиссером, чтобы показать ужасы, сотворенные Харви Вайнштейном, через призму женщин, опубликовавших сногсшибательную статью в New York Times, которая ознаменовала первую брешь в его броне».
Андрес Мускьетти
«Нет» Джордан Пил
«Когда вы становитесь свидетелем начальной сцены, где покрытый кровью шимпанзе Горди блуждает после резни; когда мы видим „инопланетянина“ в тени, смотрящего на нас будто часами с другого конца коридора; когда мы смотрим в ночное небо, пытаясь понять, что, черт возьми, скрывается за облаками, мы не можем оторвать глаз от экрана. Именно через эти нервирующие мини-спектакли вы будете интуитивно ощущать тему фильма».
Уэс Андерсон
«Белый шум» Ноя Баумбаха
«Это, пожалуй, самый литературный (и языковой) гигантский полунаучно-фантастический блокбастер из когда‑либо созданных. Лекция профессоров колледжа. Спор академиков. Продавцы продуктовых магазинов танцуют в проходах. Гигантское токсичное облако представляет собой экзистенциальную угрозу; но прежде всего это метафора».
Тони Гилрой
«Тар» Тодда Филда
«Что делает этот фильм необычным для меня — что я хочу сохранить и запомнить — так это хаос внутри него. Поскольку именно это трение делает фильм столь сильным для меня».
Гильермо Дель Торо
«Элвис» База Лурмана
«Остин Батлер и Баз демонстрируют преображающий и сотрясающий всех талант Элвиса, его радость, его душу, его печаль — актер и режиссер работают в тандеме, чтобы вновь принять и вдохнуть новую энергию в силу и опасность, которыми обладал Элвис».
Джон Ли Хэнкок
«Тринадцать жизней» Рона Ховарда
«Когда я впервые прочитал, что Рон режиссирует „Тринадцать жизней“, я не был уверен, что эта история — фильм, или, по крайней мере, я не мог понять ее как фильм. Мы все слышали ужасающую историю о тайской футбольной команде и наблюдали в режиме реального времени, как спасательные работы продолжались более двух недель. Так это документальный фильм, да? И хороший. Но повествовательный ли это фильм? Я счастлив, что мои предположения о материале оказались ошибочными. Я не должен был сомневаться во вкусе Рона и его безупречном исполнении, независимо от предмета, жанра или степени сложности».
Ли Дэниелс
«Проверка» Элеганс Брэттон
«В „Проверке“ Элеганс Брэттон мастерски рассказывает историю взросления, которая одновременно специфична для чернокожих и квир-персон, но в то же время невероятно универсальна».
Рамин Бахрани
«Всевидящее око» Скотта Купера
«Во „Всевидящем оке“ Скотту Куперу удалось соблюсти удивительный баланс — это детектив, история любви отца и сына и история происхождения Эдгара Аллана По — все в одном фильме. Купер мастерски сплетает эти нити воедино, отправляя зрителей в путешествие, полное неожиданных поворотов».
Мэри Хэррон
«Близко» Люкаса Донта
«С большой красотой и нежностью „Близко“ запечатлевает момент, когда вы покидаете мыльный пузырь детства и направляетесь в полную предательств местность юности. Режиссер Лукас Донт сначала погружает нас в безопасный, частный мир двух 13-летних мальчиков, Лео и Реми, которых связывает интенсивная и всепоглощающая дружба, наполненная играми, притворством и гонками по цветочным полям. Этот мир — своего рода Эдем, недолговечный, каким неизбежно оказываются детские идиллии».
Карин Кусама
«Целиком и полностью» Луки Гуаданьино
«„Целиком и полностью“ — это захватывающая смесь жанров: история любви преступников, действие которой происходит в рейгановской Америке, и ужасающий рассказ о моральных и физических нарушениях».