Уэс Андерсон, Гильермо дель Торо и еще 18 режиссеров рассказали о своих любимых фильмах года

«Когда я впервые прочитал, что Рон режиссирует „Тринадцать жизней“, я не был уверен, что эта история — фильм, или, по крайней мере, я не мог понять ее как фильм. Мы все слышали ужасающую историю о тайской футбольной команде и наблюдали в режиме реального времени, как спасательные работы продолжались более двух недель. Так это документальный фильм, да? И хороший. Но повествовательный ли это фильм? Я счастлив, что мои предположения о материале оказались ошибочными. Я не должен был сомневаться во вкусе Рона и его безупречном исполнении, независимо от предмета, жанра или степени сложности».