В рамках «кражи века» в Греции были похищены полотна Пикассо и Мондриана. Теперь суд вынес приговор

Cуд в Греции приговорил к шести годам тюрьмы условно гражданина страны Гиоргоса Сарамантзопулоса за кражу ряда произведений искусства из Национальной художественной галереи в Афинах. Об этой истории рассказывает ArtNews.
Сюжет c похищением картин развернулся в 2012 году. Как считает суд, Сарамантзопулос проник в музей около 4.30 утра по местному времени через балкон, расположенный с задней части здания. Сообщается, что балконная дверь «не была заперта». Сам он заявляет, что действовал в одиночку, но в первоначальных отчетах в СМИ сообщалось о действиях группы.
Осужденный утверждает, что накануне кражи несколько раз обманывал охранников, дистанционно вызывая ложное срабатывание сигнала тревоги в здании музея (как именно, не сообщается). Часть сигнализаций затем была выключена, писал ряд изданий.
Сарамантзопулос забрал из галереи четыре художественные работы. Это были «Голова женщины» Пабло Пикассо (1939), ранняя картина Пита Мондриана «Ветряная мельница» (1905) и рисунок итальянского маньериста Гульельмо Качча на один из библейских сюжетов. Четвертой картиной был другой пейзаж Мондриана, датированный 1905 годом, но его вор бросил в музее.
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Этому посвящена дарственная надпись на обороте холста: «Греческому народу. Дань уважения от Пикассо». «Голова женщины» — один из нескольких портретов подруги художника, его музы Доры Маар, и его единственная работа в афинской галерее.
Далее Сарамантзопулос направился по лестнице в подвал, где ножом «отделил картины от рам» (ранее сообщалось, что просто вырезал), а затем покинул здание. На всю операцию ему понадобилось семь минут. Как передавал канал CNN, подоспевший охранник увидел тень вора и некоторое время преследовал его, но поймать не смог.
Случившееся получило широкую огласку как «кража века» из‑за ценности работ и дерзости кражи. Полотна нашли лишь в 2021 году, они хранились на складе в греческом городе Кератея неподалеку от Афин. Тогда же задержали Сарамантзопулоса. Работы Гульельмо Качча среди произведений не было — она, по словам похитителя, была уничтожена в день визита в музей. Однако по некоторым данным, она все же всплыла на одном из европейских аукционов и с молотка не ушла.
В рамках посвященной обнаружению картин пресс-конференции министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что «галерея залечивает свою самую большую рану, рану 2012 года».
После задержания Сарамантзопулос заявил, что решился на кражи из‑за «страсти к искусству». Выступавшие в суде эксперты, в свою очередь, называли его участником международного преступного сообщества.
В итоге Сарамантзопулос был признан виновным в краже с отягчающими обстоятельствами — какими, не уточнется. При этом судья сослался на хорошее поведение подсудимого и не назначил ему реальный срок с условием, что он будет носить электронный браслет и не отходить от дома на расстояние более 3 километров. О дальнейшем движении расследования не сообщается, как и о признании осужденным вины.