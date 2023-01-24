В рамках «кражи века» в Греции были похищены полотна Пикассо и Мондриана. Теперь суд вынес приговор

Случившееся получило широкую огласку как «кража века» из‑за ценности работ и дерзости кражи. Полотна нашли лишь в 2021 году, они хранились на складе в греческом городе Кератея неподалеку от Афин. Тогда же задержали Сарамантзопулоса. Работы Гульельмо Качча среди произведений не было — она, по словам похитителя, была уничтожена в день визита в музей. Однако по некоторым данным, она все же всплыла на одном из европейских аукционов и с молотка не ушла.