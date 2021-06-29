В Греции обнаружили украденные картины Пикассо и Мондриана

В Греции полиция обнаружила картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, украденные в 2012 году из Национальной галереи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на издание «Прото тема».

Полотно Пикассо «Женская голова» и работа Мондриана «Ветряная мельница» были похищены из музея в январе 2012 года за день до закрытия галереи на капитальных ремонт. В краже подозревают 49-летнего гражданина Греции.