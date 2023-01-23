Художник Джимми Нейрон переосмыслил образ курьера с помощью нейросети

Диджитал-художник Джимми Нейрон с помощью нейросети Midjourney переосмыслил образ курьера. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекс Еды».
Он представил иллюстрации с участием героев из различных поп-культурных миров. Так художник перенес курьера в мир «Безумного Макса», «Очень странных дел», «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Бегущего по лезвию» и других картин.
Ранее художники подали иск против создателей генераторов искусственного интеллекта Midjourney и Stable Diffusion, а также платформы DeviantArt.
Истцы утверждают, что эти организации нарушили права «миллионов художников», обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».