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Художник Джимми Нейрон переосмыслил образ курьера с помощью нейросети

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:50

Диджитал-художник Джимми Нейрон с помощью нейросети Midjourney переосмыслил образ курьера. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекс Еды».

Он представил иллюстрации с участием героев из различных поп-культурных миров. Так художник перенес курьера в мир «Безумного Макса», «Очень странных дел», «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Бегущего по лезвию» и других картин.

Ранее художники подали иск против создателей генераторов искусственного интеллекта Midjourney и Stable Diffusion, а также платформы DeviantArt.

Истцы утверждают, что эти организации нарушили права «миллионов художников», обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».

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