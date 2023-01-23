Объявлены участники Берлинале-2023

Организаторы 73-го Берлинского кинофестиваля огласили участников двух главных программ — основной секции, а также раздела Encounters, направленного на более экспериментальные работы. Список приводит Deadline.
Так, в программу Encounters включили ленту «Восточный фронт», которую снял Виталий Манский в соавторстве с украинским постановщиком Евгением Титаренко. Здесь же — картина ученицы Сергея Сокурова Малики Мусаевой «Птица ищет клетку». Целиком перечень выглядит так:
Основной конкурс
«20 000 разновидностей пчел» (реж. Эстибалис Урресола Солагурен)
«Башня без тени» (реж. Чжан Лу)
«До конца ночи» (реж. Кристоф Хоххойслер)
«Ежевика» (реж. Мэтт Джонсон)
«Disco Boy» (реж. Джакомо Аббруццезе)
«Большая колесница» (реж. Филипп Гаррель)
«Ингеборг Бахман — путешествие в пустыню» (реж. Маргарет фон Тротта)
«Однажды мы расскажем друг другу все» (реж. Эмили Атеф)
«Лимбо» (реж. Айван Сен)
«Плохая жизнь» (реж. Жуан Канижу)
«Манодром» (реж. Джон Тренгов)
«Музыка» (реж. Ангела Шанелек)
«Прошлые жизни» (реж. Селин Сон)
«Красное небо (горит)» (реж. Кристиан Петцольд)
«On the Adamant» (реж. Николя Филибер)
«Выживание доброты» (реж. Рольф де Хир)
«Судзумэ закрывает двери» (реж. Макото Синкай)
«Тотем» (реж. Лила Авилес)
Программа Encounters
«Проект „Клезмер“» (реж. Леандро Кох и Палома Шахманн)
«Взрослые» (реж. Дастин Гай Дефа)
«Эхо» (реж. Татьяна Уэсо)
«Здесь» (реж. Бас Девос)
«В слепой зоне» (реж. Айс Полат)
«Птица ищет клетку» (реж. Малика Мусаева)
«Мой злейший враг» (реж. Мехран Тамадон)
«Белое пластиковое небо» (реж. Тибор Баножки, Саролта Сабо)
«В воде» (реж. Хон Сан Су)
«Время на семью» (реж. Тиа Коуво)
«Стены Бергамо» (реж. Стефано Савона)
«Орландо. Моя политическая биография» (реж. Пол Б.Пресиадо)
«Самсара» (реж. Луис Патиньо)
«Восточный фронт» (реж. Виталий Манский, Евгений Титаренко)
«Плохо живется» (реж. Жуан Канижу)
«Отсутствие» (реж. У Лан)
Во главе жюри основного конкурса Берлинского фестиваля в 2023 году — Кристен Стюарт. Киносмотр пройдет с 16 по 26 февраля, его главной площадкой вновь станет Театр на Потсдамской площади. Российская официальная делегация отстранена от участия в мероприятии.