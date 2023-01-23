Объявлены участники Берлинале-2023

Во главе жюри основного конкурса Берлинского фестиваля в 2023 году — Кристен Стюарт. Киносмотр пройдет с 16 по 26 февраля, его главной площадкой вновь станет Театр на Потсдамской площади. Российская официальная делегация отстранена от участия в мероприятии.