Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале-2023

«Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего времени. От Беллы Свон до принцессы Уэльской — она воплотила в жизнь вечных персонажей. Молодая, яркая и с впечатляющим опытом за спиной, она — идеальное связующее звено между Соединенными Штатами и Европой», — сообщили в совместном заявлении руководители киносмотра Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан.