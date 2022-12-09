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Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале-2023
Денис Ламехов
Сегодня в 15:56

Актриса Кристен Стюарт (сага «Сумерки», «Опасная роль Джин Сиберг», «Спенсер») возглавит жюри основного конкурса Берлинского кинофестиваля в 2023 году. Об этом пишет Variety.

«Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего времени. От Беллы Свон до принцессы Уэльской — она воплотила в жизнь вечных персонажей. Молодая, яркая и с впечатляющим опытом за спиной, она — идеальное связующее звено между Соединенными Штатами и Европой», — сообщили в совместном заявлении руководители киносмотра Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан.

Конкурсная программа фестиваля пока держится в секрете. Однако известно, что в ходе Берлинале покажут новую картину Стивена Спилберга — полуавтобиографическую драму «Фабельманы». Ему же вручат почетного «Золотого медведя».

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Главной площадкой смотра вновь станет Берлинский дворец на Потсдамской площади. Российская официальная делегация отстранена от участия в мероприятии.

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