Игорь Бутман и Фантине исполнят композиции Нины Симон к ее 90-летию

18 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории пройдет концерт, посвященный 90-летию Нины Симон. Ее произведения исполнят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и певица Фантине.
Нина Симон за свою карьеру выпустила 170 альбомов, которые насчитывают 320 композиций. Певица исполняла джаз и госпел, использовала блюзовую и фольклорные мелодики. В 2018 году ее внесли в Зал славы рок-н-ролла.
В Московском джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. Оркестр играл с такими легендами джаза, как Ди Ди Бриджуотер, Натали Коул, New York Voices, Ларри Коррьелл, Билли Кобэм, Билл Эванс и другие.
В прошлом году в Петербурге открылся джаз-клуб Игоря Бутмана. Он расположился в историческом здании Служебного корпуса Придворного конюшенного ведомства, построенного во второй половине XVIII века.