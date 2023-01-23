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Игорь Бутман и Фантине исполнят композиции Нины Симон к ее 90-летию

Семён Гудошников
Сегодня в 14:21

18 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории пройдет концерт, посвященный 90-летию Нины Симон. Ее произведения исполнят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и певица Фантине.

Начало концерта в 19.00, билеты можно купить на «Афише».

Нина Симон за свою карьеру выпустила 170 альбомов, которые насчитывают 320 композиций. Певица исполняла джаз и госпел, использовала блюзовую и фольклорные мелодики. В 2018 году ее внесли в Зал славы рок-н-ролла.

В Московском джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. Оркестр играл с такими легендами джаза, как Ди Ди Бриджуотер, Натали Коул, New York Voices, Ларри Коррьелл, Билли Кобэм, Билл Эванс и другие.

В прошлом году в Петербурге открылся джаз-клуб Игоря Бутмана. Он расположился в историческом здании Служебного корпуса Придворного конюшенного ведомства, построенного во второй половине XVIII века.

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