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Прислано читателем «Афиши Daily»
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В Петербурге откроется джаз-клуб Игоря Бутмана
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:17

1 октября в Петербурге откроется джаз-клуб Игоря Бутмана. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музыканта.

Пространство клуба сможет вмещать в себя более 250 человек — это делает его самым большим джаз-клубом в мире.

«Все эти годы мы мечтали открыть второй джаз-клуб на моей родине, в Санкт-Петербурге, и наконец-то эта мечта осуществилась! Уверен, что клуб станет мощным стимулом в развитии петербургской джазовой сцены и значимым центром притяжения для культурного туризма», — рассказал основатель клуба Бутман.

Джаз-клуб расположен в историческом здании Служебного корпуса Придворного конюшенного ведомства, построенного во второй половине XVIII века. «В изысканном интерьере клуба органично сочетаются беленые кирпичные арочные своды, латунь и дерево, а в меню от известного шеф-повара Алексея Ермакова (El copitas, Paloma cantina) — латиноамериканская, средиземноморская и русская кухни», — отметил Бутман.

Пространство будет работать ежедневно, с 13.00, а закрываться будет по окончании вечерней концертной программы (и ночной — для специальных поздних программ, которые планируются на выходные). Вход платный. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.

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