Группа Queen запустила ютьюб-сериал о жизни во время гастролей

«Обычно мы проигрываем песню и смотрим, работает ли она, и думаем, будет ли она работать вживую, а они не всегда работают вживую. Некоторые из них просто не подходят для захватывающего или вовлекающего, увлекательного и живого выступления. Так что есть довольно много песен, которые мы никогда не играли вживую, но которые были на альбомах, и, вероятно, на то есть веские причины», — объяснил Тейлор в шестиминутном видео.