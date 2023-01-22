Группа Queen запустила ютьюб-сериал о жизни во время гастролей

Британская рок-группа Queen поделилась первым эпизодом сериала «Queen: The Greatest Live» на своем ютьюб-канале. Шоу покажет фанатам жизнь музыкантов во время гастролей, сообщает NME.
«Queen: The Greatest Live» покажет «редкие архивные живые кадры, современные выступления и закулисные интервью за пять десятилетий существования группы». В первом эпизоде гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор рассказывают, как проходят их репетиции и как составляются сет-листы.
«Обычно мы проигрываем песню и смотрим, работает ли она, и думаем, будет ли она работать вживую, а они не всегда работают вживую. Некоторые из них просто не подходят для захватывающего или вовлекающего, увлекательного и живого выступления. Так что есть довольно много песен, которые мы никогда не играли вживую, но которые были на альбомах, и, вероятно, на то есть веские причины», — объяснил Тейлор в шестиминутном видео.
Сериал создал давний коллега группы Саймон Луптон, который продюсировал предыдущий сериал «Queen: The Greatest» и другие документальные фильмы о Queen. В прошлогоднем «Queen: The Greatest» рассказывалась история группы от их первых выступлений до их возвращения с Адамом Ламбертом.
Эпизоды «Queen: The Greatest Live» будут выходить на протяжении 50 недель.
В октябре 2022-го Queen выпустили ранее неизвестную песню «Face It Alone» с вокалом Фредди Меркьюри. Композиция была записана во время работы над альбомом «The Miracle», который увидел свет в 1989 году.