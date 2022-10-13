Queen выпустили ранее неизвестную песню с вокалом Меркьюри

Британская рок-группа Queen выпустила песню «Face It Alone» — с вокалом Фредди Меркьюри. Как отметили в интервью Би-би-си Брайан Мэй и Роджер Тейлор, композиция была записана во время работы над альбомом «The Miracle», который увидел свет в 1989 году.

Спустя 33 года песню, о которой все уже забыли, удалось восстановить. Она войдет в обновленную версию сборника, где также будут диалоги участников группы на студиях в Лондоне и швейцарском Монтрё.

«Face It Alone» — первая за восемь лет новая песня Queen, где можно услышать вокал Меркьюри. В 2014 году коллектив представил пластинку «Queen Forever», куда вошли три ранее не изданных композиции — «Let Me in Your Heart Again», «Love Kills» и «There Must Be More to Life Than This» — тоже с голосом ушедшего фронтмена.