Queen выпустили ранее неизвестную песню с вокалом Меркьюри

«Face It Alone» — первая за восемь лет новая песня Queen, где можно услышать вокал Меркьюри. В 2014 году коллектив представил пластинку «Queen Forever», куда вошли три ранее не изданных композиции — «Let Me in Your Heart Again», «Love Kills» и «There Must Be More to Life Than This» — тоже с голосом ушедшего фронтмена.