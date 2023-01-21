Бывший главный экономист МВФ предупредил о возможной «невероятной бедности» в России из‑за санкций

Международные санкции оказывают значительное влияние на экономику России, в связи с чем россияне могут столкнуться с «невероятной бедностью по сравнению с тем, к чему привыкли». Об этом заявил профессор Гарвардского института, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф.
Рогофф выразил недоверие экономической статистике, предоставляемой Москвой, и отметил, что санкции работают. Он предположил, что в случае «решающей победы Украины, но без изменения режима в России» отменять санкции не следует.
«Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. И я думаю, Южная Африка [при апартеиде] — это самый драматичный пример. <…> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — заявил Рогофф.
Еврокомиссия и Госдеп США предполагали, что санкции против России будут более заметны в долгосрочной перспективе и приведут к спаду экономики, по меньшей мере, до 20%, а также к и рецессии, пишет РБК. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что санкции вредят прежде всего тем, кто их ввел, и они не привели к ожидаемым результатам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков настаивал, что санкции никогда не приводили к смене позиции стран, против которых их вводили, а ожидание успеха Украины на поле боя является заблуждением.