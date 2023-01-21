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Бывший главный экономист МВФ предупредил о возможной «невероятной бедности» в России из‑за санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Международные санкции оказывают значительное влияние на экономику России, в связи с чем россияне могут столкнуться с «невероятной бедностью по сравнению с тем, к чему привыкли». Об этом заявил профессор Гарвардского института, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф.

«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — передает РБК слова Рогоффа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Профессор сравнил будущее положение страны с «гигантским Ираном».

Рогофф выразил недоверие экономической статистике, предоставляемой Москвой, и отметил, что санкции работают. Он предположил, что в случае «решающей победы Украины, но без изменения режима в России» отменять санкции не следует.

«Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. И я думаю, Южная Африка [при апартеиде] — это самый драматичный пример. <…> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — заявил Рогофф.

В среднем за 2022 год к 2021 году инфляция в России составила 13,75%, за декабрь — 11,94%, приводил данные Росстат. По итогам 2022-го сильнее всего выросли цены на туристические услуги, а из товаров — на йод.

Еврокомиссия и Госдеп США предполагали, что санкции против России будут более заметны в долгосрочной перспективе и приведут к спаду экономики, по меньшей мере, до 20%, а также к и рецессии, пишет РБК. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что санкции вредят прежде всего тем, кто их ввел, и они не привели к ожидаемым результатам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков настаивал, что санкции никогда не приводили к смене позиции стран, против которых их вводили, а ожидание успеха Украины на поле боя является заблуждением.

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Международный валютный фондРосстатЕврокомиссияГосдеп США
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Владимир ПутинДмитрий ПесковКеннет Рогофф
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