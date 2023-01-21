Бывший главный экономист МВФ предупредил о возможной «невероятной бедности» в России из‑за санкций

Еврокомиссия и Госдеп США предполагали, что санкции против России будут более заметны в долгосрочной перспективе и приведут к спаду экономики, по меньшей мере, до 20%, а также к и рецессии, пишет РБК. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что санкции вредят прежде всего тем, кто их ввел, и они не привели к ожидаемым результатам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков настаивал, что санкции никогда не приводили к смене позиции стран, против которых их вводили, а ожидание успеха Украины на поле боя является заблуждением.