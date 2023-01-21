Путешествия, йод и мыло стали лидерами по росту цен в 2022 году

Росстат представил список самых подорожавших и подешевевших товаров и услуг по итогам 2022 года. Его опубликовал РБК.
Сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Стоимость поездки в Египет увеличилась на 159,7%, в Турцию — на 118,6%, в ОАЭ — на 73,6%.
Из товаров больше всего подорожал йод. Его средняя стоимость увеличилась на 55,2% по сравнению с декабрем 2021 года. В десятку подорожавших товаров и услуг также вошли спички (50,6%), ксерокопирование (48,1%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%), новые легковые иномарки (39,1%) и дезодоранты (38,8%).
Основной всплеск цен пришелся на март — июнь. Тогда из‑за санкций и проблем в логистике появились проблемы с импортом товаров и компонентов, пишет РБК.
В списке самых подешевевших товаров лидирующую позицию занимает белокочанная капуста (53,6%). Следом идут газовое моторное топливо (35%), картофель (31,5%), свекла (25,8%) и чеснок (23,5%). Среди услуг сильнее остальных подешевели поездки в некоторые страны Средней Азии (14,2%).
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в 2022 году инфляция в России выросла до 11,9%. В министерстве ожидают, что в 2023 году она «существенно замедлится».