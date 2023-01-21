Путешествия, йод и мыло стали лидерами по росту цен в 2022 году

Из товаров больше всего подорожал йод. Его средняя стоимость увеличилась на 55,2% по сравнению с декабрем 2021 года. В десятку подорожавших товаров и услуг также вошли спички (50,6%), ксерокопирование (48,1%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%), новые легковые иномарки (39,1%) и дезодоранты (38,8%).