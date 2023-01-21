WhatsApp открыл доступ к диалогу с самим собой для всех пользователей

В приложении WhatsApp теперь каждый пользователь может отправлять сообщение самому себе. До этого такая возможность была лишь у ограниченного круга людей.
Функция доступна в приложениях мессенджера на базе Android или iOS. В личный диалог с самим собой можно отправлять фото или видео, ссылки, которые не хочется потерять, оставлять напоминания или делать короткие заметки.
При этом в других сервисах Meta* — Instagram** и Facebook** — эта функция есть относительно давно. Если вы используете Slack или Microsoft Teams на работе, то там тоже есть сообщения самому себе. Такие же диалоги можно завести и в Telegram, и в Signal, и в российском «ВКонтакте».
Впервые функция в WhatsApp появилась в ноябре 2022 года. Компания тогда объяснила, что нужно создать чат, который при желании можно закрепить.
*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
**Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.