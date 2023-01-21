Реклама
Новости

WhatsApp открыл доступ к диалогу с самим собой для всех пользователей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

В приложении WhatsApp теперь каждый пользователь может отправлять сообщение самому себе. До этого такая возможность была лишь у ограниченного круга людей.

Функция доступна в приложениях мессенджера на базе Android или iOS. В личный диалог с самим собой можно отправлять фото или видео, ссылки, которые не хочется потерять, оставлять напоминания или делать короткие заметки.

При этом в других сервисах Meta* — Instagram** и Facebook** — эта функция есть относительно давно. Если вы используете Slack или Microsoft Teams на работе, то там тоже есть сообщения самому себе. Такие же диалоги можно завести и в Telegram, и в Signal, и в российском «ВКонтакте».

Впервые функция в WhatsApp появилась в ноябре 2022 года. Компания тогда объяснила, что нужно создать чат, который при желании можно закрепить.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

**Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.

расскажите друзьям
теги
Microsoft
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»