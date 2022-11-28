В WhatsApp появилась возможность отправлять сообщения самому себе

В приложении WhatsApp появилась возможность отправлять сообщения самому себе. Об этом сообщило TechCrunch.
По словам издания, пока функция работает не у всех пользователей. Но в ближайшие недели она станет доступна всем, кто пользуется гаджетами на базе Android или iOS. С помощью новинки пользователи смогут писать заметки для самих себя и оставлять напоминания.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо создать чат. Его можно открыть так же, как и любой другой: найти телефон (в данном случае свой собственный) среди контактов и начать переписку.
Чат с самим собой при желании возможно прикрепить — таким образом он всегда будет в числе первых в перечне переписок.
В бета-формате WhatsApp тестировал новую функцию с октября. Теперь же компания запускает ее глобально — отчасти чтобы не отставать от конкурентов. Возможность отправлять сообщения себе уже существует в мессенджерах Telegram и Signal.