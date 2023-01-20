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Госдума организует показ «Чебурашки» для депутатов

Виктория Шанина
Сегодня в 14:22

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей организует показ российской комедии «Чебурашка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев.

Матвеев опубликовал фотографию с анонсом, распространенным среди членов нижней палаты парламента. В нем говорится, что «семейная комедия, покорившая сердца российских любителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Госдуме в 2023 году».

Показ нового фильма запланирован на 25 января. Перед началом «Чебурашки» депутаты встретятся со съемочной группой.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина подтвердила «Подъему» информацию о предстоящем показе. По ее словам, его организовывают для тех, кто еще не успел посмотреть картину.

«У многих семьи, дети, не успели посмотреть. У нас это практика добрая, в Государственной думе мы показываем хорошие фильмы для аппарата. Это не первый раз, мы постоянно фильмы смотрим в Думе, разные. Никаких претензий у нас к фильму нет. Мы не занимаемся членением этих фильмов. Это только доброе начало, чтобы дать возможность максимально посмотреть людям, которые не имели такой возможности по каким‑то причинам. Я считаю, что Дума делает правильно, потому что огромный же аппарат — более тысячи человек», — сказала Вторыгина.

Фильм «Чебурашка» дебютировал в кинотеатрах 1 января. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Посмотреть расписание сеансов «Чебурашки» и купить билеты можно на «Афише».

За 13 дней проката «Чебурашка» заработал 3 528 556 464 рубля. Комедия Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, обогнав даже картину Джеймса Кэмерона «Аватар».

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Михаил МатвеевЕлена ВторыгинаДмитрий ДьяченкоДжеймс Кэмерон
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