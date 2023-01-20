Госдума организует показ «Чебурашки» для депутатов

«У многих семьи, дети, не успели посмотреть. У нас это практика добрая, в Государственной думе мы показываем хорошие фильмы для аппарата. Это не первый раз, мы постоянно фильмы смотрим в Думе, разные. Никаких претензий у нас к фильму нет. Мы не занимаемся членением этих фильмов. Это только доброе начало, чтобы дать возможность максимально посмотреть людям, которые не имели такой возможности по каким‑то причинам. Я считаю, что Дума делает правильно, потому что огромный же аппарат — более тысячи человек», — сказала Вторыгина.