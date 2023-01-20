Джаред Лето сыграет в третьем «Троне»

Джаред Лето исполнит одну из главных ролей в фильме «Трон: Арес». Disney ведет переговоры, чтобы назначить режиссером Йоакима Реннинга («Кон-Тики», «Малефисента: Владычица тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), пишет Deadline.
Сценарий картины написан Джесси Вигутоу и считается продолжением картины «Трон: Наследие» от режиссера Джозефа Косински. Одни из продюсеров проекта — Лето со своей партнершей по Paradox Эммой Ладбрук.
Подробности сюжета и дату выхода картины создатели пока не раскрывают. Также неясно, кто приложит руку к саундтреку фильма. Музыку для предыдущей части писал легендарный дуэт Daft Punk, объявивший в 2021 году об уходе со сцены.
Первая часть «Трона» вышла в 1982 году. Главную роль в ней исполнил Джефф Бриджес. В 2010-м вышел сиквел картины, в котором Бриджес вернулся на экран.