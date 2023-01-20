Пентагон передаст Украине вооружение еще на 2,5 млрд долларов

Также в новый пакет помощи вошли 90 бронированных машин Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и многое другое.