Пентагон передаст Украине вооружение еще на 2,5 млрд долларов

Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить новый пакет военной помощи Украине, объем которого составит 2,5 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.
Вашингтон передаст Киеву, в частности, 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм.
Также в новый пакет помощи вошли 90 бронированных машин Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и многое другое.
Согласно подсчетам Пентагона, с начала российской спецоперации США выделили на военную помощь Украине более 26,7 млрд долларов.
В мае 2022 года Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Помимо военной помощи, эти деньги направили на экономические и гуманитарные цели.