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Пентагон передаст Украине вооружение еще на 2,5 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 11:06

Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить новый пакет военной помощи Украине, объем которого составит 2,5 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.

Вашингтон передаст Киеву, в частности, 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм.

Также в новый пакет помощи вошли 90 бронированных машин Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и многое другое.

Согласно подсчетам Пентагона, с начала российской спецоперации США выделили на военную помощь Украине более 26,7 млрд долларов.

В мае 2022 года Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Помимо военной помощи, эти деньги направили на экономические и гуманитарные цели.

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