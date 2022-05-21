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Байден подписал законопроект о выделении 40 млрд долларов Украине

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:43

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Средства будут направлены на военные, экономические и гуманитарные цели.

Байден запросил дополнительный пакет помощи для Украины у конгресса США 28 апреля. 11 мая палата представителей одобрила законопроект, однако сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие законопроекта.

«Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину», — заявил он.

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