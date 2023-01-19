Испанскому коллекционеру грозит срок за подделки Мунка и Лихтенштейна. Копии попадали на аукционы

Испанскому коллекционеру Гильермо Чаморро грозит тюремный срок за подделку ряда произведений искусства, включая работы экспрессиониста Эдварда Мунка, графика Сола Стейнберга и представителя поп-арта Роя Лихтенштейна — картины появлялись на европейских аукционах, пишет ArtNews.
Его обвиняют в мошенничестве и краже интеллектуальной собственности. Все началось с литографии баскского скульптора и художника Эдуардо Чильиды — Чаморро выставил ее на мюнхенском аукционе Hampel, а покупателем стал австрийский коллекционер Томас Вебер.
В 2019 году Вебер заявил, что приобретенная им работа — подделка. Обнаружение двух других подделок Чильиды в мадридском аукционном доме Setdart обернулось обысками испанской полиции. Правоохранители изъяли еще семь копий его работ, а также две картины Лихтенштейна и одну — Мунка.
Позднее сотрудники Setdart признались, что на складе хранилось еще пять произведений, принадлежащих Гильермо Чаморро. Четыре картины испанского экспрессиониста Хосе Герреро и одну работу Стейнберга продали еще до того, как история с подделками всплыла на поверхность.
Во время слушаний Чаморро заявил, что он известный коллекционер, который собирает искусство с 14 лет. По его словам, это способ обеспечить себе доход на пенсии. Сейчас ему 67, себя он обозначает не только как знатока искусства, но и как коллажиста-любителя.
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При этом известны лишь четыре оригинальных варианта этой картины: три из них находятся в музейных собраниях по всему миру и только одна — в частных руках.
Копии Мунка полиция также конфисковала — причиной стало обращение наследников норвежского художника, заподозривших неладное. Эксперты предоставили свидетельства копирования, включая подделку подписей: оригинальным мунковским они не соответствуют.
Экспертиза была произведена и в отношении произведений Герреро. Центр Хосе Герреро в Гранаде доказал, что бумага и материалы не совпадают с теми, что использовал живописец. Подписи также не сочли подлинными.
Чаморро же утверждает, что Герреро лично вручил ему свои работы: «Картины были настоящими, он сам их мне подарил — я участвовал с ним в различных проектах».
Всего в руках полиции 10 из 15 работ, за которые судят Гильермо Чаморро. О претензиях правоохранителей в отношении 29 картин Мунка ничего не сообщается. Прокуратура требует для обвиняемого 6,5 лет тюрьмы.