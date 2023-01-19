Испанскому коллекционеру грозит срок за подделки Мунка и Лихтенштейна. Копии попадали на аукционы

Сообщается, что в 2017-м представитель дома Hampel связался с ним по поводу покупки части коллекции. После ряда встреч Чаморро направил в Hampel 29 работ, приписываемых им Мунку, включая несколько версий его «Крика».

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При этом известны лишь четыре оригинальных варианта этой картины: три из них находятся в музейных собраниях по всему миру и только одна — в частных руках.