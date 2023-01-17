На аукцион Sotheby’s выставят одно из полотен экспрессиониста Эдварда Мунка, сохранившееся в годы Второй мировой войны. О сюжете рассказывает The Guardian.
Картину «Танец на берегу» (также известна как «Танец на пляже») продают наследники Томаса Ольсена, норвежского судовладельца, соседа, друга и покровителя Мунка. В 2012-м они же выставили на торги один из четырех «Криков» — единственный, находившийся в частных руках. Тогда холст стал самым дорогим из проданных на открытых аукционах.
Перед тем, как попасть к Ольсену, картина проделала долгий путь. «Танец на берегу» — один из элементов двенадцатичастного цикла, который важнейший для театрального искусства XX века деятель Макс Рейнхардт в 1906 году заказал у Мунка для оформления одного из своих проектов — «Каммершпиле» или «Камерного театра».
Спустя шесть лет убранство театра обновили, а цикл разделили. «Танец на берегу» приобрел Курт Глейзер, директор Берлинской государственной художественной библиотеки и автор первой немецкоязычной монографии Мунка. С приходом к власти нацистов Глейзер лишился имущества (расстался в том числе и с произведениями искусства), бежал в Швейцарию, а затем в Соединенные Штаты.
В 1934 году полотно наконец перешло в руки Томаса Ольсена. Он повесил его в салоне одного из своих лайнеров, курсировавших между Норвегией и Великобританией. В 1939-м Британия объявила войну Германии — и тогда «Танец на берегу», «Крик» и еще около 30 работ Мунка, находившихся в собственности Ольсена, были спрятаны им в сарае на одной из ферм в Норвегии, где и пробыли всю войну.
Сам же Ольсен пережил оккупацию в Великобритании. После возвращения в Норвегию полотно «Больной ребенок» он подарил лондонской галерее Тейт в качестве благодарности за пристанище в годы войны. После его смерти в права наследования вступили родственники.
The Guardian пишет: «Принято считать, что человеческие фигуры в „Танце на берегу“ олицетворяют невинность, любовь, жизнь и смерть — классические темы для Мунка, который перенес несколько потрясений. Он потерял мать, когда ему было пять лет, и старшую сестру девятью годами позднее — обеих из‑за туберкулеза. Старшая сестра провела большую часть своей жизни в психиатрической больнице».
На переднем плане картины — две главных возлюбленных Эдварда Мунка, Тулла Ларсен и Милли Таулов. «Роман с первой был бурным и закончился тем, что Мунк в порыве страсти прострелил себе руку. Вторая была женой двоюродного брата Мунка, первой любовью художника», — рассказали в аукционном доме.
Вырученные от продажи деньги разделят между Ольсенами и потомками Глейзера. Согласно оценке, холст может уйти с молотка за 12–20 млн фунтов (14,7–24,5 млн долларов, 1–1,6 млрд рублей).