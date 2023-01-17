В 1934 году полотно наконец перешло в руки Томаса Ольсена. Он повесил его в салоне одного из своих лайнеров, курсировавших между Норвегией и Великобританией. В 1939-м Британия объявила войну Германии — и тогда «Танец на берегу», «Крик» и еще около 30 работ Мунка, находившихся в собственности Ольсена, были спрятаны им в сарае на одной из ферм в Норвегии, где и пробыли всю войну.