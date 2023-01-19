Президент Казахстана распустил парламент и всех депутатов в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента страны (мажилис) и депутатов всех региональных маслихатов. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.
Внеочередные выборы в мажилис намечены на 19 марта 2023 года. В специальном заявлении Токаев отметил, что 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, остальные 30% — по одномандатным округам.
Дату выборов региональных депутатов определит ЦИК страны. Выборы в советы городов и областей пройдут по смешанной системе в соотношении 50 на 50. Депутаты в маслихаты районов и городов областного значения будут избираться лишь по одномандатным округам.
По мнению Токаева, такая система позволит защитить интересы избирателей как на региональном, так и на национальном уровне, обеспечит «широкую палитру взглядов в представительных органах власти» и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества.
«Проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», — заявил президент.
Политические реформы в Казахстане начались после массовых протестов января прошлого года. Демонстранты требовали отставки правительства, демократических реформ и отстранения от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева.