Нурсултана Назарбаева лишили кресла почетного сенатора и статуса елбасы

Из регламента казахстанского парламента убрали статус почетного сенатора, который ранее принадлежал первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Об этом заявил председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев, пишет ТАСС.
Сенатор отметил, что Назарбаева лишили кресла почетного сенатора, поскольку из конституции убрали статьи о статусе и полномочиях первого президента страны. «Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон „О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)“», — добавил он.
Тем временем Конституционный суд Казахстана уже 10 января выпустил декрет, согласно которому закон «О первом президенте» следует признать недействительным.
Закон «О первом президенте» провозглашал Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии. В частности, давал ему защиту от задержания или ареста, делал неприкосновенным все имущество, принадлежащее ему или его семье.
В январе 2022 года в Казахстане прошли масштабные антиправительственные протесты, одним из требований манифестантов было отстранение Назарбаева от властных полномочий. Летом в республике прошел референдум по правкам Конституции, по итогам которого Назарбаев и члены его семьи лишились ряда привилегий.