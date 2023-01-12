Нурсултана Назарбаева лишили кресла почетного сенатора и статуса елбасы

В январе 2022 года в Казахстане прошли масштабные антиправительственные протесты, одним из требований манифестантов было отстранение Назарбаева от властных полномочий. Летом в республике прошел референдум по правкам Конституции, по итогам которого Назарбаев и члены его семьи лишились ряда привилегий.