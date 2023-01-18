Юджин Леви исследует мир в трейлере «Путешественника поневоле»

В ролике лауреат премии «Эмми», звезда сериала «Шиттс Крик» и прирожденный домосед Юджин Леви путешествует от полярного круга до Мальдивских островов, чтобы познакомиться с миром и столкнуться со своими страхами.
«За пределами крутортов есть целый мир.<…> Речь идет о том, что действительно важно: природа, семьи и друзья, которых я встретил», — говорит он.
Актер надеется, что кругосветное путешествие откроет новую главу его жизни, о существовании которой он и не подозревал. Трейлер завершается обещанием Лени, что он больше никогда не будет пить 5 стаканов водки с фином.
В документальном сериале актер посетит Коста-Рику, Финляндию, Италию, Японию, Мальдивы, Португалию, Южную Африку и Соединенные Штаты в сериале и будет исследовать как замечательные отели, так и места и культуры вокруг них.
Премьера «Путешественника поневоле» состоится на стрим-сервисе 24 февраля. В качестве исполнительного продюсера шоу выступил сам Леви вместе с двукратным номинантом на премию BAFTA Дэвид Брэдли (серия фильмов о «Гарри Поттере»).