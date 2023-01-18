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Microsoft планирует сократить около 10 тыс. сотрудников из‑за падения доходов

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:18

Американская корпорация Microsoft планирует в этом году сократить примерно 10 тыс. сотрудников из‑за падения доходов на фоне замедления темпов роста глобальной экономики. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении на сайте компании сказано, что число увольнений составит менее 5% общей базы сотрудников. Однако при этом Microsoft продолжит нанимать работников в ключевых стратегических областях.

Тем, кого коснется увольнение, будут предоставлены льготы, пособия, помощь перехода на новое место работы и медицинская страховка, действующая 6 месяцев после сокращения. «Льготы для сотрудников за пределами США будут соответствовать законам о занятости в каждой стране», — подчеркнули в Microsoft.

Ранее корпорация объявила, что разрешит своим сотрудникам на территории США брать бесконечный отпуск, согласно своей новой политике «Выходной по собственному усмотрению» (DTO).

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