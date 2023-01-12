Microsoft разрешит сотрудникам брать бесконечный отпуск

Ранее политику неограниченного отпуска ввели Netflix, LinkedIn, Oracle и SalesForce. «Мы все иногда удаленно работаем по выходным, отвечаем на письма и сообщения в любое время суток, берем полдня отгула по семейным обстоятельствам. При этом никто не ведет учет отработанных часов. Почему же тогда мы считаем количество свободных дней?» — рассказывал гендиректор Netflix Рид Хастингс.