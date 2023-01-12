Реклама
Новости

Microsoft разрешит сотрудникам брать бесконечный отпуск

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:13

С 16 января Microsoft разрешит своим сотрудникам на территории США брать бесконечный отпуск, согласно своей новой политике «Выходной по собственному усмотрению» (DTO). Об этом сообщает CBS.

«То, как, когда и где сотрудники выполняют свою работу, резко изменилось, и DTO следует более гибким способам работы», — сказал телеканалу представитель компании.

Помимо этого, Microsoft предоставит работникам 10 корпоративных праздников, отгулы по болезни, психическому здоровью и за участие в суде присяжных. Сотрудники с неиспользованным отпуском получат единовременную выплату за накопленные дни.

The Verge пишет, что даже новые сотрудники смогут взять отпуск, не дожидаясь определенного количества отработанного времени.

Новая политика компании не распространяется на почасовых работников и тех, кто работает за пределами США. Всего в Америке в Microsoft работают 122 тыс. человек, в остальном мире — 99 тыс.

Ранее политику неограниченного отпуска ввели Netflix, LinkedIn, Oracle и SalesForce. «Мы все иногда удаленно работаем по выходным, отвечаем на письма и сообщения в любое время суток, берем полдня отгула по семейным обстоятельствам. При этом никто не ведет учет отработанных часов. Почему же тогда мы считаем количество свободных дней?» — рассказывал гендиректор Netflix Рид Хастингс.

расскажите друзьям
теги
MicrosoftNetflixOracle
люди
Рид Хастингс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»