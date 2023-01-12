Microsoft разрешит сотрудникам брать бесконечный отпуск

«То, как, когда и где сотрудники выполняют свою работу, резко изменилось, и DTO следует более гибким способам работы», — сказал телеканалу представитель компании.
Помимо этого, Microsoft предоставит работникам 10 корпоративных праздников, отгулы по болезни, психическому здоровью и за участие в суде присяжных. Сотрудники с неиспользованным отпуском получат единовременную выплату за накопленные дни.
The Verge пишет, что даже новые сотрудники смогут взять отпуск, не дожидаясь определенного количества отработанного времени.
Новая политика компании не распространяется на почасовых работников и тех, кто работает за пределами США. Всего в Америке в Microsoft работают 122 тыс. человек, в остальном мире — 99 тыс.
Ранее политику неограниченного отпуска ввели Netflix, LinkedIn, Oracle и SalesForce. «Мы все иногда удаленно работаем по выходным, отвечаем на письма и сообщения в любое время суток, берем полдня отгула по семейным обстоятельствам. При этом никто не ведет учет отработанных часов. Почему же тогда мы считаем количество свободных дней?» — рассказывал гендиректор Netflix Рид Хастингс.