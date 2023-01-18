Индия обогнала Китай по численности населения

Индия по численности населения могла обогнать Китай как самую густонаселенную страну в мире, сообщает Bloomberg. Разрыв в показателях составил 5 млн человек.
По данным независимой организации по переписи населения и демографии World Population Review (WPR), к концу 2022 года в Индии проживали 1,417 миллиарда человек. Тем временем в Китае живут 1,412 млрд, следует из недавнего отчета местных властей.
Индия, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстрорастущей крупной экономикой в мире. Чтобы максимально эффективно использовать демографический прирост, премьер-министру Нарендре Моди необходимо создавать рабочие места для миллионов людей, которые ежегодно выходят на рынок труда.
Хотя рост населения Индии замедлился, WPR ожидает, что показатели все равно будут расти как минимум до 2050 года. В середине века разница в численности населения между Индией и Китаем может достигнуть уже 300 млн человек.
Накануне стало известно, что в 2022 году население Китая снизилось на 850 тыс. человек. Это первое снижение численности населения страны с 1961 года. К 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек, считают эксперты.