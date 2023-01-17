Население Китая сократилось впервые за 60 лет

В 1961 году, когда в последний раз фиксировали снижение численности населения в Китае, в республике завершился период Великого китайского голода. С 1980-х власти КНР запретили иметь больше одного ребенка в семье. Только в 2015-м семьям разрешили иметь двоих детей, а в 2021-м — троих.