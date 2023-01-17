Население Китая сократилось впервые за 60 лет

В 2022 году население Китая снизилось на 850 тыс. человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на национальное бюро статистики КНР.
Это первое снижение численности населения для Китая с 1961 года. Агентство называет это историческим поворотом, который может перерасти в длительный период сокращения числа граждан и привести к серьезным последствиям для экономики страны.
В прошлом году в Китае родились 9,56 млн человек, а умерли — 10,41 млн. Сейчас в стране проживают 1,411 млрд человек, из которых 722,06 млн — мужчины, а 689,69 млн — женщины.
Эксперты ООН предполагают, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек. Этот прогноз в три раза выше, чем предыдущий, озвученный в 2019-м.
В 1961 году, когда в последний раз фиксировали снижение численности населения в Китае, в республике завершился период Великого китайского голода. С 1980-х власти КНР запретили иметь больше одного ребенка в семье. Только в 2015-м семьям разрешили иметь двоих детей, а в 2021-м — троих.