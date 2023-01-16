С начала декабря Роскомнадзор заблокировал 306 сайтов за ЛГБТ-пропаганду

С начала декабря, когда в России вступил в силу закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 306 сайтов с подобной тематикой. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.
Конкретных примеров ресурсов собеседник издания не привел. Основная часть блокировок пришлась на последнюю декаду декабря и начало 2023 года. До 22 декабря было заблокировано лишь 79 таких сайтов.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сказал газете, что сейчас до участников рынка доводятся разъяснения, что считать пропагандой ЛГБТ, а что — демонстрацией, которая запрещена лишь в отношении несовершеннолетних.
По его словам, владельцы сайтов «сами проводят оценку, удаляют то, что считают подпадающим под требование закона, и, если они что‑то не понимают, они запрашивают РКН, который в рабочем порядке направляет им претензии».
Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии. За распространение гей-пропаганды положены штрафы: для физлиц до 400 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн.