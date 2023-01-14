Лана Дель Рей отложила релиз нового альбома и поделилась его обложкой, которую уже удалил инстаграм*

Американская певица Лана Дель Рей объявила о переносе даты релиза альбома «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd». Пластинка выйдет 24 марта, через две недели после изначально запланированного числа.
Дель Рей не назвала причину задержки. Она поделилась плейлистом грядущего альбома — всего там будет 16 треков, в том числе совместных с Фазером Джоном Мисти, Bleachers, Tommy Genesis, Джадой Смит и Джоном Батистом.
Певица сообщила о переносе и раскрыла подробности в инстаграме*. К посту она прикрепила одну из альтернативных обложек альбома, на которой видно ее обнаженную грудь. Модераторы соцсети удалили пост, обвинив Дель Рей в нарушении правил платформы в отношении наготы.
В октябре прошлого года злоумышленник взломал автомобиль Дель Рей и украл, помимо гаджетов и денег, наработки ее предстоящего альбома и 200-страничную рукопись книги. Мошенник успел слить ее музыку, несмотря на очистку ноутбука от всего содержимого.
22 октября 2021 года Дель Рей выпустила альбом «Blue Banisters». В пластинку вошли 15 треков, включая одноименную заглавную композицию и «Arcadia». Среди тем песен в альбоме — сложный опыт отношений Дель Рей с матерью, любовные неудачи, одиночество, близкая связь с сестрой.
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