Реклама
Новости

Лана Дель Рей отложила релиз нового альбома и поделилась его обложкой, которую уже удалил инстаграм*

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

Американская певица Лана Дель Рей объявила о переносе даты релиза альбома «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd». Пластинка выйдет 24 марта, через две недели после изначально запланированного числа.

Дель Рей не назвала причину задержки. Она поделилась плейлистом грядущего альбома — всего там будет 16 треков, в том числе совместных с Фазером Джоном Мисти, Bleachers, Tommy Genesis, Джадой Смит и Джоном Батистом.

Певица сообщила о переносе и раскрыла подробности в инстаграме*. К посту она прикрепила одну из альтернативных обложек альбома, на которой видно ее обнаженную грудь. Модераторы соцсети удалили пост, обвинив Дель Рей в нарушении правил платформы в отношении наготы.

В октябре прошлого года злоумышленник взломал автомобиль Дель Рей и украл, помимо гаджетов и денег, наработки ее предстоящего альбома и 200-страничную рукопись книги. Мошенник успел слить ее музыку, несмотря на очистку ноутбука от всего содержимого.

22 октября 2021 года Дель Рей выпустила альбом «Blue Banisters». В пластинку вошли 15 треков, включая одноименную заглавную композицию и «Arcadia». Среди тем песен в альбоме — сложный опыт отношений Дель Рей с матерью, любовные неудачи, одиночество, близкая связь с сестрой.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
люди
Лана Дель Рей
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»