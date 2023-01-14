Лана Дель Рей отложила релиз нового альбома и поделилась его обложкой, которую уже удалил инстаграм*

Певица сообщила о переносе и раскрыла подробности в инстаграме*. К посту она прикрепила одну из альтернативных обложек альбома, на которой видно ее обнаженную грудь. Модераторы соцсети удалили пост, обвинив Дель Рей в нарушении правил платформы в отношении наготы.