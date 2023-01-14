Валиеву лишат золотой медали чемпионата России из‑за допингового скандала

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Фигуристку лишат золой медали чемпионата России, которая была завоевана в день сдачи положительной пробы на допинг в декабре 2021 года.
После перераспределения наград золотая медаль перейдет Александре Трусовой, серебро получит Анна Щербакова, бронзу — Аделия Петросян.
В решении РУСАДА сказано, что Валиева, хоть и совершила нарушение антидопинговых правил, не несет за это «никакой вины», так как на момент сдачи пробы относилась к категории «защищенных спортсменов», которые не достигли 16-летнего возраста.
«Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы», — сказано в заявлении агентства.
В WADA выразили недовольство результатами расследования и заявили, что «без колебаний» воспользуются своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации.
«WADA запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. Однако, исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об „отсутствии вины или халатности“», — заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.