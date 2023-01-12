В России зарегистрировали первый случай заболевания субвариантом «Омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5 под названием «Кракен». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Первый случай заражения вирусом был выявлен в Пензенской области «в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2». «Кракен» отличается большой заразностью. Однако заболевание обычно протекает в легкой форме.
Ведомство заявило, что никаких ограничений из‑за обнаружения в России нового штамма коронавируса вводить не планируется
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время в России установлена широкая разновидность «Омикрон»-штаммов. Доминирующим пока остается ВА.5. — «Дельта», получивший широкое распространение в 2021 году. В 2022-м штамм выявлялся в единичных случаях.
23 октября в России зафиксировали два новых варианта коронавируса. Один из них произошел от «Омикрона» и получил название «Цербер».