В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время в России установлена широкая разновидность «Омикрон»-штаммов. Доминирующим пока остается ВА.5. — «Дельта», получивший широкое распространение в 2021 году. В 2022-м штамм выявлялся в единичных случаях.