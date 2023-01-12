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В России выявили подвариант «Омикрон»-штамма — «Кракен»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:43

В России зарегистрировали первый случай заболевания субвариантом «Омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5 под названием «Кракен». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Первый случай заражения вирусом был выявлен в Пензенской области «в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2». «Кракен» отличается большой заразностью. Однако заболевание обычно протекает в легкой форме.

Ведомство заявило, что никаких ограничений из‑за обнаружения в России нового штамма коронавируса вводить не планируется

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время в России установлена широкая разновидность «Омикрон»-штаммов. Доминирующим пока остается ВА.5. — «Дельта», получивший широкое распространение в 2021 году. В 2022-м штамм выявлялся в единичных случаях.

23 октября в России зафиксировали два новых варианта коронавируса. Один из них произошел от «Омикрона» и получил название «Цербер».

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