Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари

За свою музыкальную карьеру Лиза Мари Пресли выпустила три альбома. Два из них —«To Whom It May Concern», в который вошел хит «Lights Out», и «Now What» — в топ-10 Billboard 200. Третий назывался «Storm & Grace», заглавный сингл для него («You Ain’t Seen Nothin' Yet») она исполнила в той же студии, где записывался ее отец.