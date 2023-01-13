Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари

Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года. В возрасте 5 лет она пережила развод родителей — Элвиса Пресли и Присциллы Болье. Когда певице было 9 лет, ее отец скончался. Лиза Мари унаследовала все имущество одного из самых известных людей в мире, и продала 85% от него примерно за 100 млн долларов, однако оставила себе семейный особняк.