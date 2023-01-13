Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари

В возрасте 54 лет скончалась Лиза Мари Пресли, певица и единственный ребенок Элвиса Пресли. Об этом пишет Variety со ссылкой на ее представителя.
По данным TMZ, утром 12 января у Лизы Мари остановилось сердце. Ее нашли без сознания в спальне в ее доме в Калабасасе. Бывший муж певицы Дэнни Кио, который живет вместе с ней, провел ей сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.
Врачи восстановили пуль Пресли до госпитализации. В больнице ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, она находилась в критическом состоянии.
Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года. В возрасте 5 лет она пережила развод родителей — Элвиса Пресли и Присциллы Болье. Когда певице было 9 лет, ее отец скончался. Лиза Мари унаследовала все имущество одного из самых известных людей в мире, и продала 85% от него примерно за 100 млн долларов, однако оставила себе семейный особняк.
За свою музыкальную карьеру Лиза Мари Пресли выпустила три альбома. Два из них —«To Whom It May Concern», в который вошел хит «Lights Out», и «Now What» — в топ-10 Billboard 200. Третий назывался «Storm & Grace», заглавный сингл для него («You Ain’t Seen Nothin' Yet») она исполнила в той же студии, где записывался ее отец.
Пресли четыре раза была замужем, в том числе, за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем. У нее четыре ребенка, двое из которых — от бывшего супруга Дэнни Кио, который оказал Лизе Мари первую помощь после остановки сердца.