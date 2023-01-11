В Швеции заявили, что выполнили все необходимые условия для вступления в НАТО

По словам политика, Швеция, как и Финляндия, сделали то, что обещали «по соглашению с Турцией». Это, впрочем, не коснулось требований турецких властей об экстрадиции людей, связанных с запрещенной Рабочей партией Курдистана.
«Скоро наступит время, когда парламент Турции должен начать ратификацию. Мы сказали, что выполним [соглашение], но мы не можем выйти за рамки принципов верховенства права и шведской конституции», — отметил Билльстрем.
Министр пояснил, что решение об экстрадиции должны принимать суды Швеции, а не правительство страны. Ранее премьер-министр Швеции называл требования Турции «невыполнимыми».
Финляндия же заявляла, что не станет вступать в альянс раньше Швеции и дождется, пока это сможет сделать сосед.