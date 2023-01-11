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В Швеции заявили, что выполнили все необходимые условия для вступления в НАТО

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:03

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что его страна выполнила все необходимые условия для вступления в НАТО. Об этом сообщил ТАСС.

По словам политика, Швеция, как и Финляндия, сделали то, что обещали «по соглашению с Турцией». Это, впрочем, не коснулось требований турецких властей об экстрадиции людей, связанных с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

«Скоро наступит время, когда парламент Турции должен начать ратификацию. Мы сказали, что выполним [соглашение], но мы не можем выйти за рамки принципов верховенства права и шведской конституции», — отметил Билльстрем.

Министр пояснил, что решение об экстрадиции должны принимать суды Швеции, а не правительство страны. Ранее премьер-министр Швеции называл требования Турции «невыполнимыми».

Финляндия же заявляла, что не станет вступать в альянс раньше Швеции и дождется, пока это сможет сделать сосед.

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теги
НАТОРабочая партия КурдистанаПарламент Турции
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