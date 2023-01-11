Суд в Москве заочно арестовал Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина* на два месяца с момента задержания либо депортации. Об этом сообщает РБК.
Против Зимина выступает руководитель следственной группы Сорокин. В ходе заседания судья сообщил, что следователь просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на возбужденное в сентябре 2021 года уголовное дело по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями), которое также было объединено с делом по части 4 статьи 159 УК (мошенничество).
По версии следствия, Зимин в составе «организованной группы из числа сотрудников иностранных компаний» провел сделку по отчуждению акций компании BelkaCar Ltd. К материалам дела были приобщены протокол допроса потерпевшего, экс-президента Bryanston Resources Бенедикта Соботки, и рапорты полиции о том, что Зимин не проживает по адресам регистрации.
Защита Бориса Зимина в ответ указала, что бизнесмен проживает в израильском городе Хайфа и следствие об этом знает. Именно поэтому заявление, что он скрывается, не является правдой.
Адвокат Зимина Александр Антипов называет обвинения против его подзащитного незаконными и носящими политический характер. «До 2019 года Зимин не знал людей, участвующих в корпоративном конфликте», — сказал Антипов.
Борис Зимин с 2014 года финансировал ряд СМИ, включая телеканал «Дождь»*, порталы «Медиазона»* и The Bell*. Кроме того, Зимин-младший, как и его отец, оказывал финансовую поддержку блогеру Алексею Навальному. В начале сентября 2022-го Минюст признал Бориса Зимина иноагентом.
Как отмечает РБК, в октябре 2019-го BelkaСar сообщила о смене основного акционера. Компания отца Бориса Зимина Дмитрия BMT Private Equity Ltd (BMT) приобрела мажоритарную долю российского юрлица АО «Каршеринг» у швейцарской инвесткомпании Winterberg Group (ранее Bryanston Group). Позже сделка стала предметом судебных разбирательств на Кипре — мюнхенская компания B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH (структура Бенедикта Соботки) обвинила Bryanston Group в убытках из‑за вывода из группы 52,4% BelkaCar и других активов.
Источник РБК, близкий к BelkaCar, назвал это корпоративным конфликтом внутри компании. По его словам, он «затронул компанию по касательной, потому что из‑за этого накладывались ограничения на акции».
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.