Суд в Москве заочно арестовал Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве

Против Зимина выступает руководитель следственной группы Сорокин. В ходе заседания судья сообщил, что следователь просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на возбужденное в сентябре 2021 года уголовное дело по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями), которое также было объединено с делом по части 4 статьи 159 УК (мошенничество).