Минюст признал иноагентами Андрея Макаревича* и Екатерину Гордееву*

Российское Министерство юстиции расширило списки иностранных агентов. Обновленные перечни доступны на сайте ведомства.
В реестр СМИ-иноагентов попали:
— лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*;
— телеведущий Михаил Шац*;
— журналистка Екатерина Гордеева*;
— главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов*;
— бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина*;
— журналист Сергей Лойко*;
— политолог Сергей Медведев*;
— блогер Кирилл Федоров*;
— украинский журналист Дмитрий Гордон*.
В реестр физлиц-иноагентов были добавлены:
— предприниматель, общественный деятель Борис Зимин**;
— юрист, экс-руководитель Фонда борьбы с коррупцией*** Иван Жданов**;
— политолог Федор Крашенинников**.
* Андрей Макаревич, Михаил Шац, Екатерина Гордеева, Кирилл Мартынов, Юлия Галямина, Сергей Лойко, Сергей Медведев, Кирилл Федоров, Дмитрий Гордон признаны Минюстом СМИ-иноагентами.
** Борис Зимин, Иван Жданов, Федор Крашенинников признаны Минюстом физлицами-иноагентами.
*** ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.