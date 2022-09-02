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Минюст признал иноагентами Андрея Макаревича* и Екатерину Гордееву*
Сегодня в 18:56

Российское Министерство юстиции расширило списки иностранных агентов. Обновленные перечни доступны на сайте ведомства.

В реестр СМИ-иноагентов попали:

— лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*;
— телеведущий Михаил Шац*;
— журналистка Екатерина Гордеева*;
— главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов*;
— бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина*;
— журналист Сергей Лойко*;
— политолог Сергей Медведев*;
— блогер Кирилл Федоров*;
— украинский журналист Дмитрий Гордон*.

В реестр физлиц-иноагентов были добавлены:

— предприниматель, общественный деятель Борис Зимин**;
— юрист, экс-руководитель Фонда борьбы с коррупцией*** Иван Жданов**;
— политолог Федор Крашенинников**.

* Андрей Макаревич, Михаил Шац, Екатерина Гордеева, Кирилл Мартынов, Юлия Галямина, Сергей Лойко, Сергей Медведев, Кирилл Федоров, Дмитрий Гордон признаны Минюстом СМИ-иноагентами.

** Борис Зимин, Иван Жданов, Федор Крашенинников признаны Минюстом физлицами-иноагентами.

*** ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

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Андрей МакаревичМихаил ШацЕкатерина ГордееваКирилл МартыновЮлия ГаляминаСергей ЛойкоСергей МедведевКирилл ФедоровДмитрий ГордонБорис ЗиминИван ЖдановФедор Крашенинников
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