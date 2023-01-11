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Вышел трейлер второго сезона «Как я встретила вашего папу»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:59

На ютьюб-канале Hulu появился дебютный трейлер второго сезона сериала «Как я встретила вашего папу». Новые серии появятся на стриминге 24 января. К своим ролям вернулись Хилари Дафф, Франсиа Рэйса, Крис Лоуэлл, Тиен Тран и другие.

Шоу рассказывает о компании друзей, которым около 30 лет. Они пытаются найти любовь, построить карьеру и определиться со своим местом в мире. Повествование ведется от лица Софи (Дафф), которая рассказывает сыну, как она познакомилась с его отцом.

Действие сериала разворачивается во вселенной «Как я встретил вашу маму». В нем даже появляются некоторые персонажи из оригинала.

Первый сезон «Как я встретила вашего папу» начал выходить на Hulu в январе 2022 года. Уже в феврале стало известно, что шоу продлили на второй сезон.

Критики и зрители достаточно холодно встретили спин-офф «Как я встретил вашу маму». На Rotten Tomatoes у проекта 38% положительных рецензий, на Metacritic — 49%. Пользователи IMDb оценивают сериал в 5,5 баллов из 10, «Кинопоиcка» — в 5,6 из 10.

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Хилари ДаффКрис Лоуэлл
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