Сериал «Как я встретила вашего папу» продлили на второй сезон

Hulu продлил сериал «Как я встретила вашего папу» на второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Первый сезон сиквела шоу «Как я встретил вашу маму» дебютировал на стрим-сервисе 18 января с первыми двумя эпизодами. Первый сезон состоит из 10 серий, во втором их будет 20.

Сериал рассказывает о том, как женщина по имени Софи встретила своего мужа. Главную героиню сыграли одновременно две актрисы: зрелую версию представила Ким Кэтролл («Секс в большом городе»), а молодую — Хилари Дафф («История Золушки», «Юная»).

Вместе с главной героиней разобраться в жизни предстоит и ее друзьям: Валентине, Чарли, Джесси, Эллен и Сиду. Их в сериале сыграли Франсия Райса («Втайне от родителей»), Том Эйнсли («Версаль», «Члены королевской семьи»), Крис Лоуэлл, Тиен Трэн и Сурадж Шарма.

Исполнительными продюсерами и сценаристами проекта выступили Исаак Аптакер и Элизабет Бергер вместе с создателями оригинального ситкома Картером Бейзом и Крейгом Томасом. В кресле режиссера — Пэм Фрайман.